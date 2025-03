- Obrazovanje ne sme da stane i to sam pokazao na svom primeru . Sada smo sami, iznenada i ničim izazvani, došli u priliku na koju možemo da utičemo. Zovu me roditelji širom Srbije i rekli da imaju decu i da su se raspitivali o meni. Kažu da sam jedini koji sme da istupi i ukaže na nenormalnosti. Svaki prosvetitelj mora da ima problem sa ovim, bez obzira u kojoj su stranci, to su deca, njima ne smeju da ostanu traume zato što mi imamo neke probleme.

- Pre nego što sam se oglasio, kada su učenici krenuli blokadu, niko se nije oglašavao. Nešto neprirodno i tužno se dešavalo, nešto čemu škola ne treba da služi, a niko se ne oglašava, ni za, ni protiv. Postavio sam sebi pitanje da li želim da me unuci pitaju "deko, gde si ti bio kada se to dešavalo u školama, da li si nekako doprineo?". Svi me savetuju da se sklonim u mišju rupu, ali kako? Ja bih sve svoje diplome i priznanje za najboljeg edukatora Srbije, i priznanja za doprinos obrazovanju, sve bih poklonio da me pustite da radim i da sutra uđem u učionicu i bez omaložavanja, blokada i politike radim. Za to se borim, pustite me da radim sa tom mojom decom, to je ono što mi daje energiju. Radiću i za upola manju platu. Ja u školu ulazim i izlazim sa osmehom, studenti moraju da shvate da je to nešto sveto i nešto se ne dira, to treba da se neguje.