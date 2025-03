"Sasvim jasno ste, gospodine Đilas, rekli da je ubistvo Aleksandra Vučića činjenje usluge Srbiji. Sada imamo i video snimak kao dokaz. Nema laži, nema prevare (možda po prvi put u Vašem životu). Time potvrdili da je to Vaša ideologija, a da su Milovan Brkić, Jovo Bakić, Goran Marković, Srđan Milivojević i ostali, koji su do sada pozivali na ubistvo predsednika Vučića, uvek bili samo Vaši trbuhozborci. Samo Vas je Vaša nervoza navela da sada sami to kažete, da se ne krijete više iza drugih. Taman kad Vam je taktika došla do toga da se krijete iza dece uzrasta od 6 do 10 godina. Takvi ste "junaci" i to vam je politika. Dobro je da narod to sada jasno vidi.", poručila je Ana Brnabić na svom "X" nalogu.