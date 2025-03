Borba države protiv korupcije intezivno traje već duže od dve nedelje , a do sada je realizovano 10 predmeta, procesuirano je 130 lica od čega je 85 uhapšeno, a dvoje u bekstvu.

- Svi govore, svi činioci vlasti, tužilaštvo, a i građani očekuju i dosta saznanja imaju. Teško da policija nema dokaze, ako pričamo o korupciji koja se tiče uzimanja novca iz samog budžeta, što je najbolnije za jednu zemlju. Mislim da ovo nije dovoljno, već da bi ova borba morala da traje u kontinuitetu. Smatram da akcije ne bi trebalo više ni najavljivati, već da borba protiv tog lopovluka mora u kontinuitetu da traje. Nismo mi izolovano društvo od ostalih zemalja, ali kod nas je to ojačalo, pa bih podsetio da je najbolji model za borbu protiv korupcije onaj iz Singapura, kada je veliki broj ljudi uhapšen za dan, dva, a radilo se o par hiljada ljudi.

- Do sada, kada su tekle akcije protiv koruptivnig dela, tražili smo da se informiše javnost. Kada nema informacija u javnosti, kažemo da ta akcija ne valja, a kada se informiše javnost, opet slede kritike. Borbe protiv korupcije zahtevaju informisanje javnosti, to ima jak udeo jer da bismo se borili protiv korupcije moramo da imamo podršku medija, ali i jačati svest o etici i značaju te borbe. Ako sve ostane u fijokama ili mimo javnog uvida, stiče se utisak da se ništa ne radi. Kada se te stvari obelodane, to je isto način da se bori protiv korupcije. Naravno, može da se stavi masa primedbi i da se insistira da mora neka krupna riba da padne jer nema korupcije bez saradnje sa vlastima.