- Šteta je več učinjena, kakava god bila nadoknada. Taman išli celo leto u školu, što je nemoguće, radili sve subote, dodavali časove sedme, osme, desete, skraćivali gradivo... Nije to, to. Ima još tri meseca do kraja školske godine, a mi smo mnogo izgubili. Ne može proći bez posledica. Jedino što možemo je da se formalno vratimo i ispoštujemo neke rokove, završne ispite, upise i slično, ali njihovo znanje je oštećeno i učinjena nam je velika šteta po sistem koji je napadnut izunutra. Velika je šteta po obrazovanje na nacionalnom nivou, jako sličan onom kod pandemije. Ovo nije moralo da se desi, sve je moralo drugačije da se radi.