Vučević je istakao da isplata plata njima ne bi bila "fer", u odnosu na one koji su radili, i rekao da neko ko ne obavlja svoj posao ne može, niti će dobiti platu.

" Oni koji rade, i u minimalnom procesu rada, nemaju problem da dobiju plate . To je proces koji je legalan i nešto što država može da prepozna. Oni koji zaključavaju škole, koji su izbacili đake kažu da danas predaju mnogo važnije predmete. Dozvolili ste da nam škole ne rade, a pričate da se borite za bolju Srbiju", istakao je Vučević.

Ocenjuje da prosvetni radnici imaju prava na politički stav, ali ne da izbace đake iz škola, napominjući da oni koji ne drže nastavu nemaju cilj da se deca vrate u klupe. Vrlo je lukavo, primećuje, to što su prosvetni radnici nametnuli da roditelji na "Viber" grupama odlučuju da li će se ići u školu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

"Kakva bezbednost je ugrožena u školama? Kakve to veze ima sa padom nadstrešnice? Apsolutno nikakve. Ono što me plaši je činjenica da postoji atmosfera u društvu da je nasilje protiv nekoga ko ne misli kao vi normalno, a pogotovo ako je to predstavnik SNS, a ono što je ekstremno zabrinjavajuće je da je poziv na ubistvo (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića normalna stvar", ocenio je Vučević.