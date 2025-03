Bez obzira na blokade fakulteta, zbog kojih je više od 230.000 studenata državnih fakulteta budućnost neizvesna, svi profesori redovno dobijaju plate, i to s dogovorenim uve-ćanjem od 16 odsto od 1. marta, uz dodatnih 11 odsto od 1. januara.

On kaže da će uvek izaći u susret studentu koji želi da uči, radi, napreduje, ali veruje da je ovde uliv politike ogroman, pa je i činjenica da oni koji su sa vlasti pali 2012. godina izmanipulisali deo studenata.

- Na jednom fakultetu novosadskog Univerzitetu bio je strahovit pritisak da dete izađe na blokade, iako dete to nije htelo. Onda su pravili spiskove ko je za blokadu, a ko nije, pa se začudili kada je od 17 hiljada studenata samo 3122 studenta pristupilo blokadi. To je 20% studenata, a fakultet u ovom trenutku blokira oko 50 studenata.

On kaže da su Ministarstvo prosvete i Ministarstvo policije zakazali, jer iako Univerzitet ima svoju autonomiju, blokiranje institucije je anarhizam.

- Slažem se da je Ministarstvo prosvete zakazalo, jer je u defanzivi decenijama, bez obzira na to koja je vlast bila na snazi. Od uvođenja Bolonje naš obrazovni sistem slabi - kaže Arsić Arsenijević.

- Izađite deco na pravo, to je u redu i to je vaše pravo, pobunite se protiv koga god želite, ali nemojte blokirati rad institucija, to je protivustavno i protivpravno. Lažu vas da bi sutra došli na vlast.