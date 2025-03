- Vrhovno javno tužilaštvo izražava oštru osudu bilo kakvog ponašanja koje dovodi do ugrožavanja fizičke sigurnosti narodnih poslanika, njihovog povređivanja ili ugrožavanja života, bez obzira na to od koga takvo ponašanje dolazi, uključujući i same narodne poslanike - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje: