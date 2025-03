- Srbija gori! Aleksandar Vučić je terorista, on je lider terorističke grupe. Vreme je da daš ostavku. Je*i Vučića - piše u objavi podržavaoca OVK terorista.

To je danas u Narodnoj skupštini saopštila i Ana Brnabić:

- Da obavestim narodne poslanike, lidera opozicije Miloša Jovanovića, Dragana Đilasa, Mariniku, Aleksića, Lazovića i ostale koji su danas učesrtvoiva da im je stigla podrška od UČK, od OVK na društvenim mrežama, i da im je UČK napisao "Srbija gori" i "Bravo". Srbija ne gori, na vašu i na žalost Aljbina Kurtija, Srbija pobeđuje, normalna Srbija pobeđuje. Evo pogledajte, UČK vam je pisao, nisam slagala. Sram vas bilo za to šta ste uradili i za to što ste ovde primenili terorističke metode Aljbina Kurtija. Srbija ne gori, Srbija će pobediti. Srbija radi i Srbija će se izboriti., za sve svoje građane, bez obzira na to za koga glasali i koju političku opciju podržavali: Srbija će sačuvati svoje institucije zato što ima odgovorne ljude na čelu sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. A mi sada u inat UČK i vama nastavljamo da radimo i da gradimo Srbiju - poručila je Ana Brnabić.