Da poželim brz oporavak povređenim poslanicama i beba koja nosi naša poslanica Sonja Ilić da bude dobro. Obišao sam moju staru drugaricu, poslanicu Jasminu Obradović i uverio se da joj u KC pružaju najbolju zaštitu. Dolazeći ovde video sam da se ne smiruje ovaj teror političke manjine i brukanje cele Srbije . Mnogo mi je teško što pored ovog najgoreg dela da su tri povređene u skupštini, zbog cinjenice da će ovakva slika iz Srbije biti u svim medijima sveta. Ovim je bačena ljaga na celu Srbiju od strane neodgovornih ljnjudi, mogu da zamislim likovanje Kurtija i drugih u regionu. Kurti je sve ovo radio u pokrajinskom parlamnetu pre par godina, a sada je stiglo i u Narodnu skupštšinu. Ovo nema veze sa politikom, ni kakvu vezu nema sa tragedijom u Novom Sadu, sa izgubljenim ljudskim životima. Nema veze ni sa zahtevima koje su studenti uputili, sa utvrđivanjem istine kako nam se desilo to što nam se desilo. Ovo je čist terorizam da nasilno srušite vlast i poništite suštinu demokratije . Velika su iskušenja, ali će Srbija pobediti- rekao je Vučević i dodao da će pobediti srpski narod gde god da živi.

- Ovo nam rade kada nam otimaju jedan mandat na KiM, jer je Rašić samo Srbin po imenu i prezimenu, ali je Kurtijev potrčko, plus imate ovo što se dešava oko Dodika i Republike Srpske. Videli ste i Konaković i ne samo on, su izašli sa izjavom o Brčku. A onda imamo sve ovo što se dešava u srpskom Palramnetu. Bruka i sramota ovo što su radili. Ovo niko ne može da opravda. Ovo što je rađeno, a suštinski je najavljeno u lokalnim parlamentima. Bojim se da smo kao društvo otišli predaleko, nema odgovornosrti i prave reakcije. Dozvoljeno je da napadate policijaca, da blokirate, da profesori zaključaju vrata, a na kraju da poslanici nose topovske udare, suzavce. Ono nismo videli na tribina. Postavlja se pitanje kako su to uneli. Jasminama i Sonji želim brz oporavak. Nadam se da će Jasmina Obradović biti dobro, ona je majka, baka. Tu sam za nijansu ličniji, znamo se 25 godina. Molim se Bogu da i naša Sonja Ilić i njena beba budu dobro.