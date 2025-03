- Da ste me pitali posle sednice na kojoj smo trebali da razgovaramo o budžetu za 2025. godinu može li luđe, rekla bih ne. Danas, da me pitate može li sutra biti luđe, rekla bih da. U plenarnu salu ne sme biti uneta ni plastična flaša vode, to je zabranjeno, ali postoji tolerancija, ljudi smo. A da u torbi uneste jaja... Nije više ni tajna da je obezbeđenje na traci snimilo u torbi Marinike Tepić jaja, da je uzela svoju torbu i rekla "To sam skuvala kod kuće, ponela sam da jedem", šta da uradite nekome ko je pod imunitetom?