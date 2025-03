"To su potvrdili kada su pokušali da blokiraju gradilište EXPO-a, a Jovanović je tamo došao sa nožem u pojasu. Danas se dodatno pokazao kada je uzeo biber sprej i poprskao narodnu poslanicu, pomerajući se da slučajno sebe ne povredi. To nije politička borba, to je nasilje", naglasila je Brnabić.

"Nisu hteli ni da glasaju da to uopšte bude na dnevnom redu, a kamoli da raspravljaju. To pokazuje koliko im je stvarno stalo do studenata. Oni nisu hteli da glasaju ni da to bude na dnevnom redu, a ne da raspravljaju o tom zakonu", rekla je Brnabić.