- To je pitanje za sistem nacionalne bezbednosti i obezbeđenje Ministarstva unutrašnjih poslova koji za zadatak ima kontrolu svih sredstava koje se unose u zgradu Skupštine. Juče je započet uviđaj vezan za povređivanje troje poslanika, a deo istraživanja će biti usredsređen i na to kako su sredstva koja su ugrozila zdravlje poslanika dospela u salu.

On kaže da je ovaj skandal veoma dobro organizovan od strane opozicije koja je spremila nasilan scenario i širenje straha među ministrima i poslanicima , pa kaže i da se radi o "klasičnom primeru političkog terorizma":

- Ja mislim da poslanici ne mogu to sami da smisle, već se poklapaju sa zapadnim obaveštajnim centrima koji žele ovakve scenarije u Srbiji. Ne biraju sredstva, nije ima važna Skupština i prva tačka na planu, četvrti zahtev studenata. Uvideli su da im studenti ne poklanjaju pažnju i ne učestvuju u njihovom nasilju i rušenju vlasti, ili traženju prelazne Vlade - dodaje Bjegović.

On dodaje da se ne sme dozvoliti da pojedinci iz opozicionih stranaka nasrću na poslanike, pa je zo zadatak za nadležne.

On dodaje da rade isto što je Kurti radio dok je bio opozicija u Albaniji, ali kaže da čak ni Kurti nije pokušao da ubija poslanice, dok srpska opozicija jeste.

- Jasmina Obradović je malo starija gospođa sa blagim srčanim problemima, a juče je doživela moždani udar jer je najviše dimnih bombi bačeno tamo. Nagutala se dima i suzavca, a pošto ima srčane probleme doživela je moždani udar. Ona je sada bolje. Sonja Ilić, poslanica iz Gračanice koja ima 44 godine i u osmom je mesecu trudnoće koju je začela veštačkom oplodnjom, pozlilo joj je dva puta - kaže on.

- Žena je mogla da izgubi oči, to su scene koje mogu da se vide samo kod Kurtija u parlamentu, ali je čak i on čuvao svoje poslanice.

- Motivacija za ovako nešto je potpuno nejasna. Studentski i narodni protesti negiraju i opoziciju pa mi se čini da su se na ovo odlučili iz očaja. Da sam ja neko iz opozicije molio bih se da ne dođe do fatalnoj ishoda kod nekog od dve gospođe.

Gajić kaže da ukoliko dolazi do fizičkih obračuna, bolje da dolazi do njih u Skupštini nego na ulici, a navodi i da je društveni sukob je došao do toga da ne smemo da isključimo ni tu opciju.