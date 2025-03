Skupština Srbije nakon jučerašnjih incidenata nastavlja raspravu u pojedinostima o tačkama dnevnog reda

- Meni je drago da su građani Srbije mogli da vide ko ste, kakva vam je agenda, nacionalni interesi i interesi građana ne brane se tako nego vrednim radom. Ne jurite za ljubavlju albanskih predstavnika, rekao je poslanik a nekadašnji košarkaš Tomašević koji je rekao da su juče ugrozili život nerođene bebe i ugrozili zdravlje poslanica i to svesno - svih poslanika i svih zaposlenih u Skupštini zarad bednog razloga, osvajanja vlasti, koju "ne možete da osvojite na izborima.

On je izrazio i uvažavanje za jučerašnje postupke predsedavajuće Brnabić koja je i pored suzavca i dimnih bombi, jedva dišući, nastavila rad.

Atlagić je osudio jučerašnje ponašanje opozicije u Skupštini i zamolio ih da to više ne rade pa podsetio na 5. oktobar 2000. u Srbiji rekavši da su isti ti ljudi došli na vlast tako što su zapalili Skupštinu, glasačke kutije i proglasili svoju pobedu.

Atlagić je podsetio da je važno da se istakne da će samofnansirajućim studentima zahvaljujući Vučeviću, Brnabićevoj... i izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju o kojem se sada raspravlja školarina biće smanjena za polovinu. On je govorio i o ostalim članovima tog zakona te dodao da ne zna da li su profesori to razumeli ili se prave da ne razumeju jer su to fakulteti i univerziteti dosad finansirali sami.