On dodaje da bi jedno od rešenja bili pošteni izbori, a na ovu temu za Kuri govorili su i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu profesor doktor Vladimir Vuletić i profesor doktor Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji.

- Očekujem da će zahtevi biti usvojeni kada doĐe do nastavka sednice Skupštine, ali ključno je da se 17. nastavi školska godina. Bitno je da studenti ne izgube godinu jer su pre svega mnogo truda uložili. POstoji ideja da nije problem izgubiti godinu, ali to su političke fraze onih koji imaju korist od ovih blokada - kaže Vuletić.

- To se nije dogodilo, nije postojala kritična masa u čitavom društvu, a tamo gde je bilo blokada u pitanju su bile delatnosti u oblasti kulture, delimično školstva, a bilo bi nefer očekivati od studenata da izgube godinu.

- Očito je da smo došli do mere gde je pala Vlada a parlament pokazao nesposobnost da funkcioniše kao demokratsko telo. Ne mogu podržati tu količinu priotehnike i tuče, ali kada ste u opoziciji morate da koristite svaku vrstu borbe. Blokadu je opozicija pokušala 2020. godine, pa je to potrajalo sve do 2022. kada se već videlo da jednopartijski Parlament nije rešenje.