- Dragi narodi, u subotu i nedelju posjećujem Južnobanatski i Podunavski okrug. Doći ću u svaku opštinu. Hoću da čujem probleme građana. Hoću da vidim šta je to što može da se napravi i prema Kačarevu i prema Starčevu, i prema Omoljici, ali i prema Bavaništu, Kovinu, Pločici, Skoranovcu, prema Alibunaru, prema Vladimirovcu, šta je to što možemo prema Nikoljincima, Uljmi, prema Plandištu, Margiti, prema Vršcu, šta je to što može i u Opovu da se napravi.