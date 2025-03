Predsednik Srbije i Republike Srpske obratili su se nakon sastanka u Vili Mir

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Oni su se sastali u 14 časova u Vili Mir.

Vučić i Dodik obratili su se medijima nakon sastanka.

Prvi se medijima obratio Milorad Dodik i tom prilikom je istakao da je došao da upozna predsednika Vučića sa situacijom u Srpskoj i da izrazi poverenje u rukovodsvo Srbije da umiri prilike u Srpskoj.

- Došao sam ovde da upoznam Vučića o situaciji u RS. Imam puno poverenje i pružam podršku Vučiću da stabilizuje situaciju u RS. Uveren sam da ono što radi državno rukovodstvo je u najboljem interesu svih. Napravljena je ogromna šteta od strane neodgovornih ljudi koji blokiraju Srbiju. Ona mora da vrati snagu koju je imala na međunarodnoj sceni i da se prestane sa takvim aktivnostima koje narušavaju dobru pozicioniranost. Nama je u Banjaluci jasno da Bošnjaci iz Sarajeva hoće ratni sukob.

- Danas smatram da je ovo, što se dešava u BiH, političke prirode - istakao je.

Dodik je istakao da Bošnjaci u Sarajevu hoće ratni sukob i da žele da reše posao i da izvrše osvetu prema Srbima odnosno prema svakom Srbinu koji ne odgovara njihovom politčkom pogledu. Istakao je da Bošnjaci nikada nisu priznali Dejtonski sporazum za razliku od Republike Srpske.

- Osumnjičen sam da napadam ustavni poredak u BiH. Jedino je ustavna priča predsednik republike. RS je donela odluku da vanustavne institucije ne mogu da deluju van prostora RS. Ipak su se odlučili da koristeći te mehanizme krenu u dalji obračun. Krajnji cilj je preuzeti imovinu i sve ono što je u RS važno da uspsotavljanje države. Mi ćemo nastaviti našu političku borbu, pozivam na razgovor i sve Srbe pozivam da ostanu mirni, koji bi iz strasti ili bilo čega bilo kome pokušali da počine nasilje. Takvi ljudi ne pomažu i biće neprijateljI RS. Mi nismo oni koji želimo ratni sukob, već vraćanje Dejtonskog sporazuma, Ustav.

Obraćanje Vučića

- Zahvaljujem se Dodiku na poseti. Onaj ko je pažljivo slušao njegove reči, mogao je da vidi koliko je zabrinut. Kad čujete da se neko možda priprema za ratni sukob, ne možete a da ne budete i više nego zabrinuti. Zamolio sam Dodika da upute ljude za razgovore. Dan posle toga, salvi patoloških uvreda, nismo ništa drugo dobili kao odgovor. Smatrao sam uvek da je svaki razgovor bolji i važniji od bilo kakvog pokazivanja snage, moći, sile. Nažalost, u ovom vremenu previranja u svetu, a pažljivo ako ste slušali Ursulu i Makrona, jasno je da će Evropa pokušati da se izdvoji kao celina od SAD u narednom periodu. Evropi je negde i potrebno da pokaže svoju moć. Kad je neko u teškoj poziciji i uglu, onda preduzima iracionalne korake. U Sarajevu je radost zbog svega toga i pokušavaju Evropu da iskoriste kao trojanskog konja, za uništenje Republike Srpske - rekao je Vučić.

- Bez ikakve sumnje, pokušali su da unište i oslabe Srbiju. Srbija poštuje Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH, ali zna šta piše u Dejtonskom sporazuma, a ne bavimo se duhom sporazuma, jer kad to krenete, znači da lažete. Kad vam pričaju o duhovima, jasno vam je koliko ozbiljne argumentacije nemaju. Srbija se zalaže za mir, podsticaćemo dijalog, mir, da ga sačuvamo po svaku cenu. Ne smemo da dozvolimo traktorijade, isterivanje četnika, sve sam to video i čuo već, to mnogo više govori o onima koji to pričaju nego o bilo kome drugom.

O sutrašnjem telefonskom razgovoru s Putinom

- Biće to razgovor o svim temama bilateralnih odnosa Srbije i Rusije, od gasa, naftne industrije Srbije, ali i političkih naših odnosa, sveobuhvatnim odnosima u svim sferama društvenog života - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić dodao je i da mu je "Dodik preneo poruku koju bi trebalo da prenese predsedniku Ruske Federacije, Vladimiru Vladimiroviču, u njegovo ime i u ime Republike Srpske".

- Tako da je to moj posao i to ću da učinim. Razgovaraću u narednom periodu sa liderima pojedinih zemalja Evropske unije telefonom, pokušavajući da razumem šta je to tačno što rade, a zahvalan sam na licemerju koje sam uvideo pre dva dana, posle dana čekanja, ali juče, posle dana čekanja, kada su se pojavili sa onako otužnim saopštenjem, posle brutalnog nasilja u Narodnoj skupštini gde su povređene tri žene, jedna žena i dalje u bolnici.

Vučić je najavio i razgovore i sa visokim američkim zvaničnicima.

- Laži ćemo da se nagledamo i naslušamo u narednim danima, ni prvi ni poslednji put. Jer oni su uvek građani, a ko god je na drugoj strani, ti su protiv građana. Bedni trikovi obojene revolucije. Srbija će da pobedi i da bude uz svoj narod. Kažite mi jednu zemlju na svetu da imate hapšenje legitimno izabranog predsednika republike, parlamenta i vlade. U kojoj to zemlji ima? To nigde nije bilo, ni u Vanuatu, ni u Tonki. To su im evropske norme - rekao je.

- Gađaju se njihovim političkim interesima. U svakom slučaju, očekujem uskoro i važne razgovore s visokim američkim zvaničnicima, biće interesantnih stvari. Makron je rekao da Evropa mora brutalno da se naoružava - rekao je Vučić.

- Svedoci smo brutalnih napada na žene i muškarce od onih kojima stvari izmiču kontroli. Moraju da žure i organizuju nemire i nerede.

- Zna se ko je koga, i zašto napao. Pitaćemo od ponedeljka tužilaštvo protiv koga su podnete krivične prijave. Sve siledžije će biti iza rešetaka jer ovo je pravna država i pravni poredak.

Milorad Dodik istakao je da "znamo da sud i tužilaštvo nisu u skladu s ustavom", ali da treba odmah da razgovaraju sa njima.

- Duh koji su gurali po BiH, uništio je BiH - rekao je Dodik.

Dodik: Kreiraju atmosferu koja bi trebalo da dovede do nekog sukoba

- Vi nećete da razgovarate. Hoćete da destabilizujete. Sad sam obavešten da su poslali da sutra dođemo u Sarajevo, ali po njihovim pravilima, pa su zaključili da nemam 24 sata da se odazovem, pa treba da dođem u ponedeljak. Govori se o jednoj organizovanoj grupi koja tamo sedi, a koja kreira atmosferu koja bi trebalo da dovede do nekog sukoba.

- Mi ne stojimo iza bilo kakvog kriminala, svi kriminalci treba da odgovaraju, ali to može da služi kao izgovor - dodao je.

- Mi hoćemo dejtonsku Bosnu, samo 9 nadležnosti ima, a oni su nama uzeli 83 plus i to zloupotrebljavaju. Kad osude i slome Milorada Dodika, ko će u RS smeti za bilo šta da im se suprotstavi. To je poenta i zato se lomi - rekao je Dodik.

Vučić se osvrnuo na nasilje u Skupštini Srbije, kao i današnje scene nasilja ispred gradske skupštine. Predsednik se zapitao šta će ikome elektrošoker, koji može kako je naglasio bar petinu ljudi tamo da usmrti.

- Ono što su uradili Jasmini Obradović i Jasmini Karanac.. pa sipaj sebi biber sprej u oko. Veliki su "junaci", hoće da uvuku studente u nasilje. Suviše sam veliki čovek, nikad vam ne bih izgovorio da je kraj. Jedini način je da mene ubiju. Gotovi su sa obojenom revolucijom, jer je narod shvatio ko je to finansirao. Bes ljudi je sve veći, postaje ogroman i biće sve teže da se to zaustavi. Daću sve od sebe. Srbija ima jednu od najnižih stopa javnog duga, a da je članica evrostata.