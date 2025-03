"Ma nije on ni bio u sali... To se nama samo učinilo. Ne treba Miloš Jovanović ništa meni da odgovara i objašnjava. Odgovaraće, nadam se pred nadležnim organima i institucijama, a neka objasni Jasmini Obradović, koja je doživela moždani udar, nakon što su bacili šok bombe na nju. Neka objasni Sonji Ilić, trudnici u 8. mesecu trudnoće i njenom suprugu, koju su doveli u situaciju da joj bude ugrožen život i da izgubi bebu. Neka objasni Jasmini Karanac kojoj je u oči prskao sprej. Neka objasni policajcima kojima je u oči prskao sprej", rekao je Jovanov za Kurir.

On naglašava da vrlo dobro zna šta se desilo tog dana u Skupštini.

"Video sam svojim očima u sali i kasnije sam gledao na snimcima iz različitih uglova. A pošto je Jovanović sve to radio svesno i namerno, verujem da se ponosi svojim delima, pa ne znam zašto ima da se pravda i da laže. Treba, naprotiv, ponosno da kaže da je predvodio teroristički napad na žene, a među njima i trudnice. To je divan prilog za biografiju. Za to je, verovatno, išao na Sorbonu i na obuke u 63. padobransku", izjavio je Jovanov.