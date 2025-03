Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić održava konferenciju za medije.

Ovo je reakcija za izveštaj ekspertske grupe za praćenje realizacije 1. 2. i 3. zahteva studentskih plenuma od 05.03.2025. godine.

O današnjem nasilju ispred gradske skupštine

- Pre nego što pređem na izveštaj, želim jasno i nedvosmisleno i najoštrije da osudim današnje incidente, napad i ponovo akt terorizma od strane narodnih poslanika opozicije, istih onih koji su u Narodnoj skupštini pre dva dana učestvovali u nasilnom preuzimanju institucija, blokadama institucija, danas su brutalno nasilje nastavili da izvode ispred Skupštine grada Beograda. Posebno želim da osudim napad na novinaru iz Informera, fizičke nasrtaje, kojoj su ne samo onemogućili da radi svoj posao iako je bila akreditovana da uđe, Borko Stefanović joj je fizički onemogućio da uđe u Skupštinu i radi svoj posao, maltretirali su je i fizički nasrnuli na nju i fizički je sprečili da se skloni na bezbedno kada je napad na sve njih započeo. To nije Srbija, Srbija je zemlja časnih ljudi - rekla je Brnabić na početku obraćanja.

- Tuku žene i sprečavaju slobodu govora i informisanja. Drže ženu na prvoj liniji kako. Neće biti nikakvog nasilja nad ženama! - istakla je.

Foto: Printscreen/TV Pink

O izveštaju

- Sinoć su u tajnosti mogli da pogledaju kako je objavljen konačno izveštaj za praćenje realizacije 1. 2. i 3. zahteva studentskih plenuma. Taj izveštaj praktično sve govori. Nije formalno objavljen, nezvaničan je i neformalan. Niko se na taj izveštaj nije potpisao niti iko zna ko ga je pravio, i taj izveštaj je poslat odnosno "procureo je" samo određenoj, dobro profilisanoj grupi medija. A ti mediji su svi do jednog opozicioni. Mogli ste da ga vidite na N1, Novoj S, pa na RTS-u, pročitan u udarnom dnevniku u pola 8. bez čitanja izveštaja, bez prethodne provere, pročitala ga je jedna agencija i time brutalno obmanula javnost u Republici Srbiji. Klasična manipulacija javnošću, sramota za našu akademsku zajednicu. Ko god ga je pisao, zna to zato što se nije potpisao. Taj izveštaj ima 79 strana. Na 14. strani će vam utrnuti mozak. Ovo je poziv na obojenu revoluciju, priprema za ono što opozicija kaže da je dan D, 15. mart i to je jedina svrha ovog izveštaja, da izmanipuliše javnost i kaže "ništa od studentskih zahteva nije ispunjeno, hajmo na ulice" - rekla je Brnabić.

- Čista očigledna namera je da kažu "e možda postoji još nešto". Strana 67 izveštaja, da ne bude da ja nešto fabrikujem i izmišljam. Zamislite sada ovaj cinizam i zamajavanje naroda. Četiri meseca mi ovo trpimo. Ova država trpi nenadoknadivu štetu i to se nastavlja. Kaže se "neka od pomenutih lica su podnela ostavke", dakle nisu vise funkcioneri. Treba da se vrate, pa da ih vi razrešite. Zamislite kakvo je to zamajavanje naroda. Pošto su podneli ostavku, sad kažu de fakto taj zahtev više ni ne može da se ispuni iako oni suštinski nisu funkcioneri.

- Na 69. strani verovali ili ne oni počinju pravni okvir, "već na prvi pogled treći zahtev nije određen". Već ste na prvi pogled videli da ti zahtevi nisu dovoljno određeni i da nemaju smisla. Stvarno? I mi svi to slušamo tri meseca kasnije. Pa što ga niste odredili, što tim studentima niste pomogli da ga odrede, nego ste ga podržali i onda svi 4 meseca kasnije kažemo "pa ko zna da li je određen". Hvala vam što ste rekli da ste podržali zahteve i blokirali fakultete, znajući da ti zahtevi nisu dovoljno određeni.

Foto: Printscreen/TV Pink

- Formalno pravno, predsedničkim aktima je sprečeno dalje sprovođenje lica, što bi značilo da je ovaj zahtev ispunjen. Zamislite vi da javni servis RTS da ne obavesti građane da je treći zahtev formalno pravno ispunjen. To niste čuli na RTS-u. Kažu da se može smatrati da ovaj zahtev, ne samo da nije ispunjen, njegovo ispunjenje je faktički onemogućeno. Dakle mi ne poštujemo nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva. Pa gde je tu država i vladavina prava? Nezavisnost pravosuđa? Pa nema je. Ovo vam je pisao neki profesor pravnog fakulteta.Ovo su vam neki od primera. Pogledajte stranu 14, 67, 57, 69, 77... Sve će vam apsolutno biti jasno, ovo je sramota za Univerzitet u Beogradu, za tzv. ekspertsku pravnu grupu. Ovo je manipulacija studentima i njihovim zahtevima - rekla je Brnabić.

Obraćanje ministarke Damjanović Sofronijević

Nova ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damjanović Sofronijević potom se obratila javnosti.

- Pokušaću da u najkraćim crtama pokažem šta je to u izveštaju stavljeno da nije dostupno javnosti i koji su naši odgovori na sve. Recimo, taksativno su navedene primedbe, odnosno pitanja i konstatacija koja su predstavnici infrastrukture i železnice Srbije sinoć i noćas pokušali da odgovore. Prva primedba na str. 11 odnosi se da su samo javno dostupni delovi PIO, da su urađeni u skladu s propisima, ali da nisu kompletni. Sve ove zahteve gde se traži dostavljanje komplente dokumentacije, prvi put je dato u izveštaju ekspertske grupe. U više navrata je dostavljeno, i sada je dostavljeno sve što se smatra da nedostaje. Projekat izvedenog objekta se dostavlja tek pre podnošenja zahteva, ako znamo da radovi na izgradnji železničke pruge još nisu završeni. Uzeli smo od izvođača čija je bila obaveza to da izradi. Biće objavljeni danas na sajtu Vlade. Do sada to nije traženo, prvi put je traženo u ovom izveštaju.

Foto: screenshot pink tv

Na strani 14. traženi su dokumenti iz 2017. godine. To nije nikada traženo. Po prvi put je sada iskazan taj zahtev. Mi to imamo i biće dopunjeno i objavljeno na sajtu Vlade danas u toku dana.

Nas trani 15. lokacijski uslovi, potkrala se mala tehnička greška, ali ću naglasiti ovom prilikom: Izostali su posebni uslovi, pre svega oni koji su pribavljeni od zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada i protivpožani od policije. Svi ostali su sadržani i biće objavljeni.

Na strani 17, prilično je opšta primedba, ništa konkretno nije navedeno. Ministarstvo niti infrastruktura železnice nisu bili u obavezi da imaju ove projekte.

- Na sajtu APR postoji kompletna statusna dokumentacija za pravna lica. U pogledu dokumentacije jedan prilično neostvariv zahtev, traženo je da se dostavi kompletno kada ulaze i izlaze radnici, to je sadržina građevinskog dnevnika. To je gradilište, građevinska dozvola koja je izdata. Sve podatke koliko je radnika tog dana bilo na gradilištu mogu se naći u drugom dokumentu, a to je građevinski dnevnik.

Foto: screenshot pink tv

Sve ono što su po zakonu infrastruktura i ministarstvo morali da imaju je javno dostavljeno, rekla je.

- Sve ostalo, pokušali smo i dobili deo dokumentacije, ali vi ne možete da naterate izvođača i podizvođača da vam nešto dostavi. Ta dokumentacija postoji, ali je u UKP, odnosno u tužilaštvu koje vodi svoj postupak. Mi svi jedva čekamo da se svi ti postupci, koji su započeti okončaju.

- Geodetski snimak fasadne podkonstrukcije je dostavljen, ali javno nije bio dostupan, nije ih zadovoljio, mi drugi nemamo. Ovaj se nalazi na sajtu. Na str. 23. stanična zgrada, kažu da nije javno dostupno rešenje o imenovanju konzervatorskog nadzora. Zapanjila sam se. Samo se nadam da to nije pisao neki profesor uvaženi, jer kada pitam mladog inženjera da polaže kod mene, da mi da ovakav odgovor, oborila bih ga. Kolega, pali ste na ispitu! - rekla je.

- Omašeno je sve, stanična zgrada nije pod stepenom zaštite jer se odnosi na stepen zaštite koji je mnogo višeg ranga od onog koji se odnosi na staničnu zgradu u Novom Sadu.

- Svaki zahtev za javnom dostupnošću dokumentacije, javno je dostupan. Vlada Srbije i ministarstvo su ostavili brojeve da se bilo ko javi, da dođu da im objasnimo, damo uvid u dokumentaciju, međutim dijaloga još uvek nema. Mi smo potpuno otvoreni za svaku vrstu stručnog dijaloga. Nadležni organi rade svoj posao - istakla je.

Brnabić odgovarala na pitanja novinara

- Zahtev 3 profesori koji su ih zdušno podržali i tako izašli u susret studentima u blokadama i blokirali sve fakultete, bez obzira na hiljade studenata koji žele da studiraju. Ono što su oni tražili je da studenti u plenumu i njihovi profesori narede pravosudnim organima kako će da sude, ako ne sude u skladu s tim kako su naredili, e onda zahtev "nije ispunjen" - rekla je.

- Mi, odnosno ja, govorim o spuštanju tenzija, vi ne govorite o tome, sasvim suprotno, vi podižete tenzije, više nego što ste ikada do sada u poslednjih 10 godina podizali. Spremate se za dan D - odgovorila je Brnabić na pitanje novinara jedne opozicione televizije.

- Danas se zna da nijedno vozilo iz pratnje Vučića nije učestvovalo u toj nesreći. Vi ste to objavili znajući da je to laž, ne jednom već dva puta. Niste se izvinili građanima Srbije, niste uputili izvinjenje vašim čitaocima, zato što ste propagandna mašinerija koja ima jedan cilj - nasilno svrgavanje s vlasti. Zato što predsednik Vučić nije dozvolio vašem vlasniku Šolaku da se bogati na grbači naroda. Vaša jedina ideologija je novac. Tako da, kada pričamo o dijalogu i spuštanju tenzija, ja sam pozivala na dijalog i kad su na mene šok-bombe bacali. Vi niste pozivali na dijalog, već ste "pumpali" lažima.

- Ovo je zamajavanje naroda i zemlje koja već ima nadoknadivu štetu. Posle 4 meseca, profesori, kažete nam da zahtev studenata nije dobro formulisan. Što nam to odmah niste rekli? Nego ste manipulisali tim studentima, iskoristili ih, instrumentalizovali, da bi vi dobili nešto između sebe. A vi ste mi objektivni i nepristrasni mediji, koji u svom nastupu, u vestima kaže "ljudi, 15. marta se završava krug, to je dan D". Prodao vas je Šolak, kao staro gvožđe. Mada je iskoristio i vas i studente da bi za sebe zaradio koju još stotinu miliona evra - rekla je Brnabić i dodala: Vaše kolege u Hrvatskoj je otpuštao mejlom. Zamislite kako tek poštuje građane. Samo pare.

- Što se tiče profesora Građevinskog fakulteta, kao što je Saška rekla, nadam se da nisu oni pisali. A ona ko bi pisao bi palo na ispitu. Ono što je meni kao laiku jasno - fali ti još jedan papir. Svi projektni zadaci su sada dostupni javnosti. Oni kažu "ne znamo da li su to svi zadaci". Stvarno? To je obmanjivanje javnosti - rekla je.

- Na naslovnoj strani Šolakovih medija piše da će godina biti ugrožena od 1. oktobra. Ako ovo nije podsmevanje svim studentima i njihovim roditeljima, onda ne znam šta je. Što se tiče dijaloga, pozivali i pozivali ekspertsku grupu da dođu. Mesec i po dana neće niko da se javi ministarstvu, kažu - mnogo je komplikovano. Zamislite šta znači za jednog studenta koji sad gricka nokte da li će uspeti da završi fakultet, da se zaposli. Neko neće da se javi ministarstvu, toliko ih je zanimalo. Sama činjenica da se ekspertska javna grupa nije odazvala pozivu, ne žele da se ovo ikada završi. Konačno, što se tiče pada nadstrešnice, nadležni organi će utvrditi. Predsednik Vučić je rekao nakon tog dana: Svi će insistirati na krivičnoj pravnoj odgovornosti, moralnoj i političkoj odgovornosti. Nadležni organi će uraditi svoj posao - rekla je.

- Imamo tri različite rasprave i za svaku imate dodatno vreme.