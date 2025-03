- To je akcija opozicionih stranaka, stvari se menjaju iz dana u dan, ali je jedna stvar konstantna, a to je nasilje i pokušaj promene vlasti mimo svih demokratskih tekovina koje smo ustanovili, a pre svega mislim na izbore. Videli smo adekvatno i u skladu sa zakonom dejstvovanje policije, a ljudi koji su po ko zna koji put uništavali imovinu grada Beograda, koji su bili privedeni, a koji su sada pred tužiocem, njihova želja je da ih predstave kao žrtve i da su oni mirni, staloženi i fini opozicioni aktivisti. Znate, Beograd je grad od skoro dva miliona stanovnika, ti stanovnici žele mir, stabilnost, izvesnost, žele da znaju da u naselju i radnom mestu neće biti vrsta nasilja koja je danas sprovedena i suština jeste, a i pokazali smo da smo kadri da se iznesemo sa tom krizom, da smo sve odluke koje smo planirali, a preko 30 tačaka dnevnog reda, koja se ticala budućnost svih naselja u Beogradu podjednako. Od našeg privrednog rasta, imali smo tačke dnevnog reda koje su bile vezane za izgradnju pruge do stadiona i Expo, kao i one vezane za promenu Statuta gradskih elektrana kako bi prvi put mogli da hlade i greju Beograđane. Naše odluke jesu životne odluke koje su konkretne i dugo čekane od strane nekih naselja u Beogradu.

- Po prirodi mog posla imao sam dosta kontakta sa roditeljima studenata i samim studentima. Te konkretne zahteve vezane za stipendije, različitost u cenama ishrane između samofinansirajućeg studenta i onog na budžetu, jesu nešto što njih boli i siguran sam da država uz jednu dobru analizu može da izađe u susret tome s obzirom na to da ste videli kakvu je volju i stručnost pokazao ministar Mali kada je zahteve sproveo u delo kroz Izmene zakona na inicijativu predsednika Vučića. To su realni zahtevi koji su podložni analizi i siguran sam da će i nakon ove krize novi ministar prosvete i nova vlada budu posvećeni svim ovim temama u kontinuitetu, da ne dođemo ponovo u neku krizu i da slušamo iste teme. Mi smo kao Grad spremni da pomognemo da se ovo što je vezano za ubrzano studiranje i završetak godine obavi.

- Moralo je da dođe do odgovora većine studenata koji žele da nastave svoju akademsku godinu. Zna se da većina nije nikada za blokade, da se pravi ovakva tenzija u društvu, ljudi žele da žive svoj život. Velika većina studenata je upravo takva. Upisali su fakultet sa željom da dobiju znanje i da dalje to mogu da iskoriste. Da li je to tehnički ili umetnički, sve je to naš resurs budućnosti, ali svako želi da dobije znanje koje će u budućnosti da koristi. Hajde da se nađemo na pola puta, a kada se to desi, sve se završava na fakultetima i školama. Svako na kraju mora da se vrati odakle je krenuo i to je suština svega.