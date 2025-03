Penzioneri donose kiflice studentima u Pionirski park

"Ovo je za ovu pametnu decu. Mesili smo do 5 sati jutros. Ovo su prava deca, postaće dobri ljudi. Podržavam ovu njihovu borbu jer se bore za pravu stvar. Ono nasilje prethodnih dana ne mogu da podržim. I da mi blokiraju život svaki dan. To niko normalan ne može da razume. I ja sam učestvovala u onim protestima kad smo rušili Miloševića, ali ovo je nešto sasvim drugo. Političari treba da se bave politikom a deca treba da uče. Ja sam svoje škole završila i sad uživam u svojoj penziji. Želim i ovoj deci da dođu do toga, da uče, rade i uživaju", ispričala je Latinka.