- CNN je o scenama u Skupštini izvestio kao o incidentima koje je izazvala opozicija koja podržava studente u protestu. I ja mislim isto. Nije mi dovoljno da plenum kaže da su zahtevi apolitični, to nije tačno. Odbijanje razgovora je ogromna politička poruka. To je poruka da žele da stvore utisak da ne postoji društvo, skupština i škola.

- Juče je Borko Stefanović lično sprečio novinarku da uđe u Skupštinu. Ogorčena sam. To je bio užasan prizor i nije fer reći "građanski aktivista", jer on to nije, on je lider opozicione stranke. Da je tu bilo pravih građana, neko bi stao u odbranu te žene.