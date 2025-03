U nastavku suđenja svedočio je Albanac E. H., svedok tužilaštva, zaposleni kao tehničko lice u zatvoru Dubrava do sukoba na Kosovu i Metohiji. Svedok je tokom ispitivanja rekao da je poznavao optuženog Milosavljevića, čuvara zatvora u Dubravi, ali ga nije doveo u vezu sa događajima, tj. sa masovnim ubistvom zatvorenika albanske nacionalnosti od 22. do 24. maja 1999. godine.

"To je još jedan u gomili bezvrednih i bezveznih svedoka. Kao da pokupite bilo koga sa ulice i dovedete ga da priča o predmetu. On ne zna ništa o događaju, ne znam zašto smo ga uopšte saslušavali, da svedoči da je okrivljeni radio, kao da je to sporno, to je on sam rekao gde je radio", naveo je Vlajić.