„Tamo je Srpska lista osvojila 118 glasova, a Rašić 25. Tamo gde žive Srbi u toj opštini, Srpska lista je osvojila 28 u Banjama, Rašić 0, u Rudniku 25 SL, Rašić pet u Suvom Grlu 67, Rašić 1, tu je 118 osvojila SL, a Rašić je dobio glasove tamo gde glasaju Albanci. Kada pogledamo Gnjilane i pogledamo mesta gde glasaju Srbi, ovakvo je stanje: U Šilovu SL je osvojila 67, a Rašić 38, u Poreču 161 SL , Rašić 9, u toj opštini je najviše dobio glasova isto tamo gde glasaju Albanci. Najdrastičniji primer političkog inženjeringa i ljubavi Rašića sa Kurtijem je opština Prizren. SL je u celoj opštini dobila 30, a on 157 glasova. To je jedina opština u kojoj je Rašić albanskim glasovima pobedio srpski narod. Ovim glasovima Rašić ulazi u parlament albanskim glasovima. Ako se ovo potvrdi i postane konačno, ta skupština biće nelegitimna. To su mandati namenjeni Srbima, a on to nije ako se uzme sve u obzir. Ovo je kad se sve uzme u obzir uspeh srpskog naroda jer imamo devet mandata, ali je Rašić dobio jedan... Ovo je nešto čime se moraju pozabaviti nadležni organi. Već smo stupili u kontakt sa njima. Sve ovo što sam vam govorio možete proveriti na sajtu CIK-a“, naglasio je Simić.