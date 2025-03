- Osmi mart je važan dan. Ne zato što ćemo taj dan da pokažemo pažnju kupujući cveće damama, već zato što moramo da vidimo šta je to što nismo uradili, a što možemo da uradimo za žene u budućnosti. One su te koje su najodgovornije, najozbiljnije. One su te koje nam čuvaju naše društvo. One su te koje brinu o kući, a i donose novac u kuću. One su te koje rade za sve nas i koje bolje brinu o srpskom društvu nego mi muškarci. I zato izlazim sada sa jednom velikom, čini mi se, idejom koja će svim ženama da se dopadne. Uveren sam u to. A to je alimentacioni fond.