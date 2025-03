Foto: Video plus, Video plus printscreen

Okupljenima na konferenciji "Žene snaga Srbije" prvo se obratila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić

Poslanica Sonja Ilić koja je napadnuta u 8. mesecu trudnoće u Narodnoj skupštini obraća se okupljenima

- Za sve koji me ne poznaju, ja sam Sonja Ilić Odalović iz Gračanice, sa Kosova i Metohije. Verujem da je većina vas čula za mene u proteklim danima, a to se dogodilo na način na koji nisam mogla da biram i koji ni jednoj od vas ne bih poželela. Suprug i ja smo se dugi niz godina borili da zatrudnim i nakon mnogo, mnogo muka, uspeli smo sada putem vantelesne oplodnje. Sve je bilo odlično do 4. marta kada odlazim na skupštinsko zasedanje sa najboljom namerom i iskrenom željom da pre svega izglasamo izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju i time vratimo decu na fakultete i u škole.