U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušano je pet lica zbog postojanja osnova sumnje da su juče u prepodnevnim časovima ispred zgrade Skupštine grada Beograda tokom skupa u organizaciji inicijative „Most ostaje“, vršili nasilje na skupu.

Nakon saslušanja osumnjičeni Ilija V. (44) zaključio je sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivičnog dela "nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu" za uslovnu kaznu od 3 meseca zatvora s rokom provere od godinu dana i novčanu kaznu od 10.000 dinara.

On je priznao da je, nakon što su učesnici skupa gađali radnike obezbeđenja gradske skuštine farbom i jajima i pomerili zaštitnu ogradu, kada je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, prskao biber sprej u pravcu radnika obezbeđenja u predelu glave i grudi.

Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak da osumnjičenom za isto krivično delo Dušanu J. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni Dušan J. je tokom skupa zadavao udarce rukama i nogama radnicima obezbeđenja Skupštine grada Beograda, te ih gađao jajima i kesicama sa crvenom farbom.

Takođe, nakon saslušanja, krivična prijava protiv S.M. je odbačena, dok je protiv D.A. i N.P. naloženo podnošenje predloga za pokretanje prekršanog postupka.

Tužilaštvo će policiji podneti zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja odgovornosti drugih učesnika u događaju.

Prilikom jučerašnjeg incidenta osam radnika obezbeđenja primilo je lekarsku pomoć.

