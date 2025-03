"Pa živa istina, sad da vas malo nasmejem. To su dobri, vredni momci i sve to. I sad pohvalili se Siniša Mali, Marko Đurić i onaj Zoran Đorđević. Svi su naši, svi su dobri, vredni. I istrčali maraton u Berlinu, šalje mi jedan slike. Šalje mi drugi slike. A ovaj treći pametan pa ne šalje slike. Ja ih zovem, kažem, a je li se ti to hvališ? Ili si blesav pa mi ovo šalješ? Kaže, pa što šefe? A vidi, rekao da ti kažem. E, razmisli malo. A čekaj bre, pa ti treniraš bre svaki dan tamo, trčiš po 50, 60 kilometara. Pa koliko je to vremena? Pa narod se pita što ne radiš za njih. Što ne radiš za ljude? Zato su te izabrali ljudi. A ne da trčiš, da radiš na svojim mišićima. Koga briga za tvoje mišiće? Radi bre nešto za narod. Niko ništa ne radi. Samo trči i šetaj po ceo bogovetni dan. Ali i da šalu ostavim na strani. Da. Mnogo je važno da imamo posvećenost kakve žene, majke imaju, odgovornost i ozbiljnost u vremenima koja su teška", dodao je predsednik Srbije.