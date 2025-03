- Mnogo sam srećan što vas vidim i hvala vam što ste došle večeras u Sava Centar. Ponosan sam na to što smo uvek pokazivali poverenje u dame, žene, jer su uvek odgovornije od nas muškaraca i jer više brinu o porodici. Nikada ne možete da pobedite ni suprugu, ni majku, ni baku, ni ćerku u njihovoj ljubavi prema bližnjima i odgovornosti. Uvek sam govorio da su žene te koje bolje razumeju stvarnost. Njih ćete teško naterati u rat, jer znaju šta on donosi i koga moraju da šalju u vojsku - izjavio je Vučić.

Foto: Video plus, Video plus printscreen

Sava Centar Foto: Video plus, Video plus printscreen

- Žena mora da oseća sigurnost, mora da ima budućnost. Usvojili smo odluku o stambenim kreditima koji će omogućiti lakši i sigurniji život mladim devojkama. To je velika stvar. Ići ćemo i sa predlogom zakona o alimentacionim fondovima. Kada imate muškaraca koji ne razume da treba da bude bar elementarno muškarac i plaća alimentaciju, država će preuzeti na sebe odgovornost za isplatu alimentacije u punom iznosu, ali i pravno gonjenje tih muškaraca. Mislim da je to velika i revolucionarna stvar za Srbiju i ponosan sam na to što činimo za naše žene.