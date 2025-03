- Iz govora predsednika čuli smo nekoliko problema sa kojima se naša država suočava, a to su protesti, sankcije NIS-u, potom situacija u Republici Srpskoj, nadam se da imamo plan za sve ove probleme i da će se rešavati jedan za drugim. Međutim, situacija sa sankcijama se nisu promenile, one će stupiti na snagu za manje od 30 dana. SAD neće u ovom trenutku da povuku sankcije i iz tog razloga moramo brzo da reagujemo. Nemamo detalje oko toga da li je nešto dogovoreno, isplanirano i šta će se dešavati. Pregovori sa Rusijom i Gazpromom su u toku, a kada su već bile naznake da će se sankcije uvesti, rekla sam da će se Rusija boriti da te sankcije ne stupe na snagu, već da nama uvali vruć krompir i da mi pregovaramo sa SAD, iako je većinsko vlasništvo njihovo, pa bi trebalo da učestvuju iole u tome. Ako im je toliko važno da se sankcije odlože ili ne primene, onda bi trebalo da daju neku naznaku. Kako misle da sve bude na nama, pa da mi trpimo posledice ukoliko ne nacionalizujemo NIS. To je jedino rešenje, ili će kompanija propasti ili ćemo mi nacionalizovati. Rusija ne može da proda svoj udeo zbog sankcija, jedino rešenje je nacionalizacija. Ne može čak ni da ostane ruski menadžment ukoliko se nacionalizuje.