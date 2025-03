Slušaj vest

Štiti li imunitet opozicione aktiviste u skupštini, zbog kojih Srbiju već danima preplavljuju slike nasilja i sličnih ispada i da li je zakon isti za sve, pitanja su na koja daju odgovor gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji, Snežana Paunović, šef poslaničke grupe SPS, Vojislav Šešelj, SRS, Livija Pavićević, državni sekretar ministarstva poljoprivrede, Aleksandar Mirković, narodni poslanik SNS i šef odborničke grupe gradske skupštine i Dragoslav Bokan, reditelj.

Ministra kulture Nikolu Selakovića tokom jučerašnjeg dana su nepoznate osobe presrele i napale, kada je išao u posetu roditeljima. Ministar je prutučen i trenutno se nalazi na pregledima u Kliničkom centru Srbije. Više o tom događaju govorila je Pavićević:

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je nastavak terorističkih dejstava antisrpske opozicije i onih koji njih podržavaju. Ministar Selaković je neko ko je blage naravi, pristojan gospodin, ne znam koga je mogao da iziritira na bilo kakvo nasilje. Otišao je da poseti studente, osetio je potrebu da im pruži podršku. Ovako nešto nije viđeno nigde u svetu, osim kod Kurtija. Ono što je najveći utisak nisu dimne bombe, već njihovi pogledi. Bili bi srećni da je neko igubio život i ocenjuju to što su uradili kao uspešnu akciju. To nije tako, četvrti zahtev studenata je ispunjen, usvojen je sijaset zakona.

Prema načinu govora i ophođenju prema kolegama koji su pravili nered, Paunović se postavila na pravi način, a kako je to postigla:

- Naprave koje su uneli jesu nešto što se desilo prvi put. Ne sećam se šta sam sve izgovorila, u glavi mi je bila smao činjenica da ja moram da govorim jer sam za to dobila poverenje građana Srbije. Nikada mi se nije desilo da neko onesposobi da najvažnija institucija jedne države funkcioniše - započela je ona i nastavila:

Foto: Kurir Televizija

- Marinika Tepić je žena koja mora da ima aparaturu kraj sebe. U ovom slučaju je to bila neka čagrtaljka, to je osim mentalnog ataka i gubitka dostojanstva, strašan odnos žene prema ženi. Moram da joj kažem, zbog moje drugarice i koleginice Marije Jevđić, postoji snimak na kojem je ona gura iza leđa, pojušava da probije do mene. Marija je najsuptilnije uspela da je izgura, a onda su od toga napravili haos na društvenim mrežama.

Bokan je ocenio da opozicioni aktivisti teže ka uspostavljanju neke vrste građanskog rata:

- Kada sam video roze i crni dim, to me je asociralo kada se to isto dešavalo pre četvrtinu veka, samo sa druge strane skupštine. Tada je gorela spolja, a ovo je neka vrsta prizivanja tog datuma. Zauvek ćemo pamtiti taj dim. Priziva se novi 5. oktobar. To je ono što povezuje haos u skupštini napad na Ministra Selakovića, čoveka koji je heroj kulturne politike u Srbiji. Najteža promena je da se oduzmu privilegije onima koji su deca dece komunizma i koji su napravili pakao. Nisu pristali na to da živimo u srpskoj državi, neprestano žaleći što nismo titoistička zemlja. Taj čvor presečen je odlukom Ministra Selakovića o otkupu knjiga i udžbenika isključivo na ćirilici.

Foto: Kurir Televizija

Šešelj se nadovezao na reči svog sagovornika, pitajući ga za mišljenje o tome da li je potrebno izmestiti muzej i grobnicu iz Kuće cveća:

- Ja imam bratski osećaj prema srpskim nacionalistima, Vojislav ga nema. Moje je da prećutim jer me vređa ta vrsta nepotrebnog isistiranja na polemici gde nema polemike. Tito će se izneti kada sklonimo vladavinu njegovih nastavljača. Cela Srbija je postala Kuća cveća. Ovo je prilika da dovršimo priču o srpskoj suverenosti u oblasti kakva je kultura.

Mirković kaže da reakcija nadležnih institucija na nasilne scene nije adekvatna:

- Da li možete da zamislite jednu zemlju u kojoj će Ministar biti prebijen na ulici? Kako je moguće da su nadležne isntitucije to dozvolile? Još uvek nius odreagovale ni na nasilje u skupštini koje je bilo unapred pripremljeno. To što se desilo je nedopustivno, fascinantno mi je da čekamo, šta čekamo i do kad? Nasilje se prelilo na skupštinu jer se uspostavila misao da je to dozvoljeno. Šta će gradskom odborniku nož? Postavlja se pitanje sa kojom namerom je želeo da ga unese. Sada imamo hronologiju nasilja. 15 narodnih poslanika komandovalo je tim nasiljem. Niste bili u prilici da čujete, čoveku kojem su ukazivali pomoć u kolima Hitne pomoći, vikali su "Umri tu, da je sreće". Obojena revolucija je na delu, nadvile su se sile da sruše Srbiju. Za to sam da svi odgovorni dobiju zasluženo, ali da se ne primenjuje brutalna sila.

Aleksandar Mirković o opoziciji Izvor: Kurir televizija

Paunović je istakla kako su u toku veoma teška vremena:

- Svi smo hipersenzitivni, imamo određene karaktere koji mogu da se sudaraju iako mislimo isto. Opozicionari imaju imunitet, ali on se vrlo lako ukida. Šta je očigledno nemoguće? Da mi dobijemo optužicu iz tužilaštva koja će biti dovoljno dobra za sud da ti ljudi budu osuđeni. Atomsfera je takva koja zahteva da se po svaku cenu vratimo na dijalog. Ovo je pokušaj da se sruši vlast, iza sakrivenih ciljeva. Vidimo parlamentarnu opoziciju koja nema nikakvu vrednost u očima ovog naroda. To je maksimum tih ljudi i gube poverenje, sada kada bi izašli na izbore, ne bi ih više ni gledali.

