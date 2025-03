Srpska lista saopštila je da je uskraćena za jedan mandat u prištinskoj skupštini. To poslaničko mesto, na osnovu preliminarnih rezultata izbora, pripašće stranci Nenada Rašića. Potpredsednik Srpske Liste Dalibor Jevtić ističe za RTS, da je vrlo jasno da to nisu srpski glasovi i da je namera Aljbina Kurtija da ta lista ne dobije deset mandata. Najavljuje da će Srpska lista uložiti žalbu da bi pokazali licemerje Prištine i dela međunarodne zajednice.

"Dakle, Kurti (Aljbin) je uspeo da svog miljenika ubaci u parlament, dobija jedan mandat i to glasovima Albanaca. U Mališevu, u Glogovcu, u Đakovici i ono što je najdrastičnije u Prizrenu, gde je gospodin Rašić dobio, dakle, 157 glasova, ne srpskih, nego glasova Albanaca i Bošnjaka", navodi Jevtić.

Kaže da nije reč samo da su to sumnjivi glasovi, već i izmišljeni, da je vrlo jasno da to su to glasovi koji nisu srpski.