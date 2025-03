"Oni znaju da više vremena nemaju, zato će morati sve da bace na jednu kartu. Nažalost, pokušaće nasiljem nešto da urade i shvatiće tada da im je kraj. Završiće mnogi iza rešetaka koji budu počinili krivična dela, ovi drugi će da shvate da su ih lagali ovi političari koji su im obećavali da je nasiljem nešto moguće da se učini, i to je to. Tako da ćemo, kako stvari stoje u subotu veče, da odsviramo kraj", rekao je Vučić u Alibunaru u razgovoru sa građanima tokom obilaska Inkluzivno-edukativnog centra.

"Svi oni dolaze, od ovih biznismena, tajkuna, ovih multimilionera, raznih. A kako sprečiti nasilje? Ne možete da sprečite nasilje kad neko želi nasilje. Ako neko želi da vas udari, vi to ne možete da sprečite. Možete da kaznite onog koji je to uradio. Možete da ga uhapsite i da ga kaznite, i da ga sprečite da dalje čine nasilje. A ljudi koji su opredeljeni da čine nasilje, ne možete vi ni da ga sprečite", rekao je Vučić.

Istakao je da je država pokazala četiri meseca demokratski kapacitet i trpeljivost, kao i strpljenje, da niko u svetu ništa ne može da kaže.

"Oni su nosili noževe, elektrošokere, dimne bombe, šok bombe, opet noževe, nema šta nisu radili. Napadali žene, tukli koliko su stigli. Napadali decu sinoć od 18, 19, 20 godina u Pionirskom parku. Valjda ne sme ni na jednoj tački da se pojavi neko ko drugačije misli od njih, jer plenumi su valjda odlučili da samo oni smeju da postoje na kugli zemaljskoj, tako da, to je to", rekao je Vučić.