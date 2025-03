- Koleginice Obradović, Ilić i Karanac su zbog svoje političke pripadnosti platile najskuplju cenu, izloživši svoje zdravlje i život opasnosti na radnom mestu . Tragično je da opozicija nije pokazala trunku empatije i zabrinutosti, već su nastavili sa omalovažavanjem i dviljanjem nakon tih tragičnih scena. Njihov manir je napadanje slabijih od sebe, zato su krenuli u obračun s damama, ali im to nije pošlo za rukom jer je njihova politička ideologija jača od bilo čega što su oni kao opozicija spremni da urade. Napad na žene, među kojima je i trudnica, zahteva najstrožu kaznu i osudu, zato se nadam da će tužilaštvo sprovesti istragu do kraja i da će im biti omogućeno da procesuiraju odgovorne. Koleginicama želim brz oporavak i uvek ću biti na strani žena, posebno onih koje se bave politikom, jer zbog toga plaćaju najveću cenu.

- Kada u opoziciji imate ljude koji terorističkim metodama predstavljaju svoju politiku i svakodnevno pozivaju na nasilje na ulicama, sa opravdanjem možemo očekivati dodatno zaoštravanje. Posebno brine to što za uzore u svom političkom delovanju imaju teroriste poput Aljbina Kurtija, čije metode političkog delovanja kopiraju. Dim je već jednim kuljao iz Narodne skupštine onda kada su ga nazivali "dimom slobode" pa su nam doneli 12 godina bede i nesreće. Ovaj put dim je bio u bojama terorističke organizacije OVK, što je posebno poniženje za srpski narod na Kosovu i Metohiji, a verujem i za sve građane koji nisu glasali za vuvuzela politiku. Građani imaju moć da neodgovornim predstavnicima opozicije uskrate mandat i poverenje zbog svega onoga što smo videli u sali Narodne skupštine, zato verujem da će im to biti adekvatna kazna na narednim izborima. Disciplinska i krivična odgovornost za ovakvo divljaštvo je neophodna i iskreno se nadam da krivci iz opozicije neće izbeći pravdi. Ne radi se samo o unošenju nedozvoljenih sredstava, uskratili su slobodu i napali su svoje kolege, za to moraju da odgovaraju. S druge strane, pored sramote, naneli su i nenadoknadivu štetu za istorijsko zdanje Narodne skupštine, koja predstavlja kulturno blago Srbije.

- Vladajuća većina je uvek postupala odgovorno, a to smo pokazali svakom vrstom odgovornosti i odnosom prema poverenju koje smo dobili od građana. Kada govorimo o trenutnoj situaciji, najveća odgovornost leži u tome što država ne primenjuje sve one metode koje možemo videti u drugim zemljama, tokom sličnih dešavanja, a koje sebe nazivaju bastionom demokratije. Vladajuća većina preduzima sve potrebne mere da se obezbedi rad parlamenta, a da ne dođe do dodatnog zaoštravanja situacije. Narodna skupština pamti sazive u kojima je poslanike opozicije za mnogo manje stvari obezbeđenje iznosilo i udaljavalo sa sednica. To je praksa "demokrata", koje su bile osetljive na kritiku, zato nisam sigurna koje metode bi sve oni primenili u ovoj situaciji da se nalaze na vlasti, iako sam sigurna da se niko ne bi usudio da unese pirotehnička sredstva u parlament. Izvesno je jedino da im je cilj bio da zaustave rad parlamenta i da ga na neki način blokiraju, ali u tome nisu uspeli zahvaljujući adekvatnoj reakciji predsednice Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i dostojanstvenom držanju poslanika većine.