On je priveden u policijsku stanicu Opštine Stari grad, nakon čega je MUP izdao saopštenjem o razlogu njegovog privođenja .

On je danas došao u Pionirski park sa očiglednom namerom da provocira studente koji hoće da uče. Policija mu je sugerisala da to ne čini i opemenula ga više puta, ali je on nastavio da prati studente i postavlja pitanja.