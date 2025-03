- Za mene je neverovatno, pošto je to posao i naših službi da prebroje te ljude jer su u blizini predsednika Republike, bilo ih je 820, a danju ih je malo više oko 1.000, ne mogu da verujem da taj broj ljudi može nekome da smeta što misle drugačije ili hoće da uče. Napravili su zvezdu od Davida koji će na kraju da sruši Golijata, mali to oseća, ima prirodan instinkt za održanjem...

- Mnogo su to glupo uradili i učinili su mu ogromnu uslugu. Mali to ne zna, dečak to i ne razume sasvim, ali oseća. Ima prirodni instinkt za održanje i dobro koristi njihovu mržnju u svoju korist. A obični ljudi to gledaju sve više. Vi ste videli juče gde god da sam išao, neki su negde nešto pištali, kada ih pozovete na razgovor neće da razgovaraju. Napadali su ljudi u Smederevu, jednog starca, jednog deku divnog su ofarbali, on nema kose pa su mu na glavi to radili. Znate koliki bednici morate, kakvi bednici morate da budete da tako nešto uradite - kazao je Vučić.