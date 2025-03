- Mnogo volim Slavicu Đukić Dejanović, ona je iskusna. Ali, i mi smo grešili prethodnih godina, ministar prosvete mora da bude politički kapitalac. Prosveta je mnogo bitna. A šta su nam uradili od prosvete u prethodnih 25 godina. Oni su to mudro krenuli. Dozvolili su da država više ne štampa udžbenike, pa su pustili malo Nemce, Hrvate, pa su nastavne programe počele da nam pišu nevladine organizacije. Oni uče da dečak nije dečak, devojčica nije devojčica. Ja im kažem da postoje dečak i devojčica, tako je od nastanka sveta i tako će i biti. Postoje mama i tata i tu je tačka- zaključio je premijer.

- To što i danas ohrabrujete da ne poštuju svoje profesore i razredne starešine i direktore škola, sutra neće da poštuju vas kao roditelje. Čast đacima i deci. Ali dete je dete. Ne može dete od 15-16 godina da odlučuje šta će biti u državi. Kao što ni studenti koji su pamet ove države nemaju veće pravo glasa od nekog poljoprivrednika ili radnika. Ili penzionera. Ili čoveka koji je završio taj isti fakultet. A mi smo dočekali da profesori ne mogu da uđu na svoje fakultete. Da ih neko legitimizuje. Ali što se tiče fakulteta, nek to oni sami odlučuju, tamo su svi punoletni. Pa nek se dogovaraju. Ja vam kažem ono što sam rekao i prethodnih dana. A videli ste to profesori i nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji ne rade. Neće dobiti plate. I nisu dobili. Prvi deo februarske plate. Nećete dalje da radite. Nema plate - poručio je Vučević.