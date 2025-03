- Kao redovni profesor Medicisnkog fakulteta u Beogradu, dužna sam da prosvećujem moje studnete, jer zaklela sam se Hipokratu, srpskom narodu i Bogu da ću to da radim zauvek. Tamo gde su studenti, tu sam ja, ja njih moram da obučim za budućnost. Uvek imaju lepe ideje i želje, mogu da uče, oni su u razvoju. Mogu da pogreše i mogu sve da urade, ali je na nama profesorima da ih uputimo da bez knjige i znanja nema pravih odluka. Srbija je mesto gde ima toliko prepametnih ljudi, ako saznaju novo iz knjiga, nema nam kraja, ni na istoku, ni na zapadu, nego je to kosmičko znanje koje ide daleko, Srbija je svet - rekla je Vujović i nastavila:

- Uvek ima različitih ljudi, to je normalno. Žao mi je što nisam pričala više o hormonima, jer ako neko ima hormonski poremećaj, može drugačije da misli, sve je to normalno. Čim se pokazuju drugi znaci, nečega što nije uobičajeno, to nije domen mog rada. Moje je da učim i prosvećujem, zovem sve studente da se borimo za neke nove ideje koje su pametne. Zamislite da je sve odlično, svet bi bio dosadan. Ja želim da Srbija bude najbolja u novim idejama i da tako budemo shvaćeni u svetu. Dođite da učite, ja učim stalno, možete da učite slobodno na Medicinskom fakultetu, niko ne može da vam uskrati to.