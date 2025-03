"Napad na ministra Selakovića i napad na mirne demonstrante koji mirno protestuju želeći nastavak studija, to je strahovito zabrinjavajuće i ovo je zaista neka vrsta preokreta! Ja se plašim da se to desilo upravo zato što im nije uspeo generalni štrajk. Ali, na kraju mi moramo ipak da zaključimo da 10 godina 'vijaćemo ih po ulicama, jahaćemo ih, bacaćemo ih u reke' to je to stvaranje te atmosfere u društvu!", poručila je Smajlović.

"Scene nasilja u Skupštini su katastrofalne, katastrofa je da se ljudi tuku! To je stvarno normalizacija huliganskog ponašanja i to je sve strahovito opasno", poručila je novinarka.

"Videla sam na Informeru da je njihovoj reporterki koja je izveštavala iz kampa studenata koji žele da uče, počeo da joj se unosi veliki brkati siledžija i ne dozvoljava joj da se javi u program! Zar to nije ona klasična situacija koja po Zakonu o informisanju nije dzovoljena? On sprečava novinara u obavljanju svog posla! Niko joj nije pritekao u pomoć, kao što niko nije pritekao u pomoć ni drugoj novinarki Informera kada je opozicioni političar Borko Stefanović sprečavao njoj da uđe u Skupštinu grada a novinar N1 ušao slobodno! On time najavljuje da kad bi došao na vlast, on bi odlučivao koji novinar će raditi a koji ne. A kad bolje razmislite, kad je Borko Stefanović bio na vlasti, tada nije ni bilo opozicionih medija! To je stvarno da se prepadneš i da se zapitaš šta nas tek čeka 15. marta!", poručila je novinarka Smajlović.