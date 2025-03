- Izvinite, kakvo je to licemerje... To je isto, imamo Lazić, i za neverovati Nemanja Šarović. Branki ne daju da radi svoj posao, ona studentima ne može da priđe fizički... Nemanja Šarović je ušao u kamp sa studentima koji žele da uče, išao je, provocirao, postavljao pitanja, unosio im se u lice, pobižavao ih... I na kraju je Nemanja žrtva, a ne ti mladi koje je on maltretrao i provocirao. Branka ne može da radi posao - rekla je ona.

- Mladi čovek studira medicinu, on ima pravo na mišljenje... Pa ko će da nam bude ponos, ako ne on? Imamo i Jovanu i Anđeliju, one su tu iz solidarnosti, njihovi fakulteti rade. Mogle su da budu u prednosti, ali ne, one su se solidarisale sa onima koji ne mogu da uče - rekla je ona.