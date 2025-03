Opozicija ne prestaje sa nasilnim akcijama , naprotiv. Na krilima studentskih protesta, pokušavajući da po svaku cenu uberu i sami komadić zasluga, gde god stignu pribegavaju nasilju - od institucija, preko otvorenih pretnji studentima koji protestuju zahtevajući da im se omogući da nastave studiranje, do fizičkih napada na funkcionere ali i obične građane.

Tom prilikom povređene su Jasmina Obradović, Sonja Ilić i Jasmina Karanac, a prema rečima predsednice parlamenta Ane Brnabić, one su sada dobro.

Sutradan su, valjda osokoljeni ponašanejm opozicije, napadnuti studenti u Pionirskom parku koji tu kampuju sa zahtevom da im se omogući nastavak studiranja. Njima su najpre prišli studenti u blokadi koji su učestvovali na protestu ispred RTS-a, skandirali im i zviždali, te ih vređali i onemogućili da održe konferenciju koju su imali zakazano za 20 časova. Do većih incidenata nije došlo samo zahvaljujući policiji koja je formirala kordon između dve grupe i tako spšrečila fizički napad na učesnike protesta u Pionirskom parku.

A onda je u subotu napadnut ministar kulture Nikola Selaković. Kako je ispričao, njega je nepoznato lice napalo sa leđa kada je išao da poseti roditelje oko oko 25 do 10 uveče. Dodao je da ga je to lice psovalo i da je rekao da će "nas nabiti na kolac, misleći na nas iz SNS-a, kako se izrazio".

"Kada sam se okrenuo da razgovaram s njim, on me je udario i pobegao. Udario me je u predelu glave, sa leve strane nosa", ispričao je Selaković, dodajući da je isečen u predelu leve slepoočnice i da su mu naočare spale pri udarcu.