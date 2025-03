Studenti u blokadi oglasili su se saopštenjem u kojem su bukvalno odjavili opoziciju i ProGlas . Oni su jasno stavili do znanja opoziciji da ideja ekspertske vlade nije njihov cilj, ali i jasno se ogradili od opozicione politike destruktivnog društvenog delovanja sa namerom destabilizacije zemlje.

Plenum studenata FDU objavio je saopštenje povodom predloga o formiranju ekspertske vlade, te istakli da su po stupanju u blokadu objavili zahteve upućene nezavisnim institucijama i dogovorili se da blokade neće stati do njihovog ispunjenja.

e "Tokom ova tri meseca, pokret se proširio na druge sektore društva i sva mesta u Srbiji i time postao najrelevantnija politička struja u zemlji. U međuvremenu su se pojavile određene interesne grupe čija je namera da iskoriste poverenje koje je narod pružio studentskom pokretu za ostvarivanje vlastitih političkih ambicija. Te interesne grupe vrše individualni pritisak na studentkinje i studente u blokadi i zagovaraju ideju ekspertske vlade za koju očekuju podršku od strudentskih plenuma. Pretpostavka ovog predloga jeste da nezavisne institucije, pod okriljem aktuelne vlasti, nikada neće ispuniti naše zahteve i da je jedini način za to upravo formiranje vlade sačinjene od ne-stranačkih stručnjaka koji bi se za to postarali. To je, naime, kratkoročni cilj ovog predloga, dok je prva sledeća stavka u programu obezbeđivanje uslova za legitimne izbore što izlazi iz okvira studentskih ciljeva", naveli su.