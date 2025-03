"Pretrpela sam nasilje od strane moje profesorke. Indokrinisana sam od strane učenika, fizički su mi branili da uđem u školu. Gurali su me, skandirali, dobacivali... Osetila sam se stvarno nemoćnom i jako uplašenom. Jer ako živimo u pravičnoj Srbiji, i zalažemo se da Srbija bude bolje mesto, to ne sme da se dešava. Ako smo do sada, pored svih šrajkova koje smo imali, gledali da bude pravde, onda pravde treba da bude u svakom sistemu, i da takvu diskriminaciju i zloupotrebu položaja niko ne sme da doživi, naročito od strane jedne profesorke. Ja nisam protiv štrajka, ja se zalažem i molim ljude da nađemo rešenje kako će srednjoškolci, osnovci završiti ovu školsku godinu. Apelujem na sve profesore, da oni imaju i moralnu dužnost da decu osveste, da posledice nezavršetka godine mogu da budu kobne samo po njih. Isto tako da manipulacija srednjoškolcima nije rešenje, da se vratimo u zakonske okvire štrajka i da rešavamo probleme u svom dvorištu".