- Pet dana je do pokušaja njivhove revolucije, do pokušaja rušenja Ustavnog poretka. Glavni zahtev po zauzimanju institucija, kako su to zamislili, biće formiranje nekakve prelazne vlade. Ne mogu da ruše predsednika jer znaju da bi time ušli u sukob sa vojskom, nego žele prelaznu vladu ili će doći po mene. Ja samo želim da vam potvrdim nešto što sam govorio, sad je to realnost - dok sam živ neću prihvatiti nikaakvu prelaznu vladu, nikakva čuda koja oni traže. Moraće da me ubiju. Drugačije to neću prihvatiti. To je moj zavet srpskom narodu! Ne dam prevarantima da otmu državu i neće je dobiti! - rekao je Vučić.