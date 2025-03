"Razgovarali smo o političkoj situaciji u državi, regionu i svetu. Imali smo i razgovor oko stranačkih aktivnosti. Fokus je bio na aktuelnoj situaciji, na onome što nam se dešava u Srbiji i prethodna četiri i po meseca, sa posebnim osvrtom na ono što nas čeka, a poseban fokus je na 15. mart i najave da može da dođe do incidenata, to jest nereda. Analizirali smo situaciju na KiM i činjenicu da je suštinski ukraden jedan mandat Srpskoj listi, na volšeban način Rašić je dobio glasove iz čisto albanskih sredina i time stekao uslove za jedan mandat zagarantovan srpskom narodu na prostoru KiM. Osvrnuli smo se i na situaciju u BiH, to jest Republici Srpskoj. Naravno, predsednik Vučić je upoznao članove Glavnog odbora sa svime sa čime se suočava u nastojanju da sačuva državu", rekao je Vučević.