On je za TV Pink podsetio na izjavu predsednika da postoji bojazan da neki ljudi spremaju scenario nasilja za 15. mart u Beogradu, kao i da se uočava zakonomernost da kako opadaju brojevi ljudi koji učestvuju u blokadama, tako raste intenzitet nasilja i agresija.

"Pitali ste me za studente koji učestvuju u skupovima, ja se nadam da neće biti u istom košu sa opozicionim strankama. Ne bi smeli da dozvole da budu uvučeni u scenario koji spremaju predstavnici bivšeg režima", rekao je Vučević.

", MUP i bezbednosne agencije će morati 24 sata da budu budne. Nećemo tolerisati da nam neko iz drugih država spaljuje institucije. I svi ovi domobranski pokreti, anarho liberalni, antife, to vi kod kuće radite. I domaćima da kažemo, sve možete da radite do nasilja. Kad vršite nasilje odgovaraćete", rekao je Vučević.

"Razumem ljutnju i tih studenata na Vladu. Ali, živimo u vremenima kada neko fizički napadne ministra, pa imate spin da je sam sebe napao, da bi dobili priznanje o priznanju krivice, 48 sati smo bili pod lažnim vestima. U takvim okolnostima je vrlo teško funkcionisati onako kako bismo želeli. Ali, verujem da ćemo u narednih 7 do 10 dana videti izlazak iz situacije. Miris proleća se oseća, ali i miris pobede. Pobede države. U to verujem i za to živim", rekao je Vučević.