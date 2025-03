"Nikolu Selakovića napao je jedan okoreli anti-Srbin. Čovek mrzi Srbiju. Onda su ovi mediji saopštili da nije bilo fizičkog napada i da je to velika laž. A danas je institucija stavila tačku na to jer je taj čovek priznao da je počinio to delo i on je od danas osuđeni kriminalac", jasan je bio Aleksandar Vučić.