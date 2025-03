- Ti si naša heroina, kao i svi ostali mladi ljudi ovde . Dodaću na ovo, a Marina je to već i rekla. Jedino ispravno je da ljudi budu na poslu, deca u vrtićima i školi, i jedino tako se država Srbija voli. Sve ostalo nije normalno - rekao je Karadžić, obraćajući se maturantkinji Ekonomske škole iz Novog Sada Marini Todorović, koja je takođe došla da pruži podršku studentima.

- Gurali su me, skandirali, dobacivali... Osetila sam se stvarno nemoćno i jako uplašeno. Jer ako želimo pravičnu Srbiju, onda to ne sme da se dešava. Ako smo do sada, pored svih štrajkova koje smo imali, gledali da bude pravde, onda pravde treba da bude u svakom sistemu - poručila je Marina.