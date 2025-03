- Meni je mnogo veći utisak ostavilo ovo na početku obraćanja predsednika Vučića gde je rekao da je lažno bio izveštavan da su stranci probušili službu, to je opasno i vidimo koliko je opasno čim je predsednik to javno izrekao. Mi ovde imamo prvoklasan izazov po nacionalnu bezbednost Srbije i to je ta bezbednosna funkcija za koju čujemo da nije obavila posao i da su predsednika slagali. Kada vam najviši državnik u jednoj zemlji i kaže da je bio obmanut i on zna i kaže obmanuli su me, to onda znači da se neko grubo pokušao umešati u proces političkog donošenja odluka. Postavlja se pitanje kako loše informacije utiču na donošenje političkih odluka. Imali smo situaciju da se kadrovska politika u Srbiji pravi tako što će Rusija izaći na Dunavu, pa ih nema, nije prvi put da imamo pogrešne strateške odluke, a sada je predsednik rekao zbog čega je to tako. To dodatno povećava rizik 15. marta, ako uzmemo i ova dva parametra, dakle predsednik je rekao koje će institucije biti na meti, Skupština, Ustavni sud, Predsedništvo pod opsadom, dakle direktna ugroženost predsednika, a ja očekujem jer se predsednik Vučić nije sklanjao pred ruljom, niti je bežao od izazova ili bilo kakvih teških situacija, da će on biti na radnom mestu i da se neće skloniti pred nasilnicima ukoliko do nasilja dođe. Međutim, možemo konstantovati da je država obavila proboj u te planove što je veoma pozitivno. Govorimo o planu ovih koji organizuju 15. mart, a predsednik je te planove javno izneo. Mi ne znamo ko su oni, ali ja mislim da će država objaviti ko su ljudi koji su se zaverili da naprave takav plan. Ovo nije više doći će do tamo nekih nereda, već je predsednik vrlo detaljno ubacio faktor bajkera, kamenovanja, napada na institucije, što znači da će postojati više grupa koja će napasti te tri tačke sa ciljem da uzmu simbolično sedište moći, da otmu RTS i Ustavni sud iz razloga da bi taj sud verifikovao te njihove akcije. Dobro je da je scenario javno raskrinkan.