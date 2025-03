- Lazar Baćić je teško povređen, teško ga je videti, ali on to dobro podnosi, on je na miran način sprovodio ljude unutra, oni su ga bokserom udarili u oko i pitanje je hoće li sačuvati oko, polomljeno mu je to tu sve. Zatrašujuće izgleda - rekao je Vučić prilikom obilaska.