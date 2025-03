Stiglo posluženje

"Ostajemo ovde"

- Nažalost nikakve odgovore do sada nismo dobili, ni od dekana, niti rektora, i ne znamo kada ćemo moci da nastavimo sa studenstkom godinom, a do tada ostajemo ovde - rekao je on.

"Mi nismo za nasilje"

- Želeo bih da se osvrnem na događaje od sinoć, da kažem da studenti koji žele da uče osuđuju svaki vid nasilja. Sinoć smo imali takve scene, blokaderi su pravili protest, blokadu oko zgrade RTS, nakon toga su počeli da dolaze sa svake strane Pionirskog parka, vređali su, pretili, grupica po 10, 20, 30, mnogo je provocirala. Došlo je i do fizičkih incidenata, student blokader nasilnik je preskočio ogradu i izazvao manji fizički incident. Na sreću, brzim ragovanjem, sprečili smo veće incidente. Trajalo je to do četiri sata ujutru. Nisu hteli da nam daju da spavamo, hteli su da nas izmore. Ove noći je to podignuto na veći nivo, blokaderi su dolazili oko ograde, da nas vređaju, da nam prete da ćemo 15. da se obračunamo, nema šta da nam rade 15. Ovo je veoma strašno i želimo da osudimo nasilje, mi smo za demokratiju.